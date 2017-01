Entre 3000 e 3200 professores contratados vão mesmo entrar nos quadros

O Ministério da Educação e os sindicatos de professores não chegaram a acordo ao fim de um mês e meio de negociações. Mas está garantido que entre 3000 e 3200 contratados entrarão no quadro, um número que os sindicatos consideram insuficiente. As estruturas sindicais estiveram reunidas com o ministério durante o dia desta sexta-feira.

PUB

A Fenprof critica também o ministério por ter voltado atrás no que respeita aos professores do ensino particular, que voltam a poder concorrer em condições iguais às dos docentes do público e só o ter comunicado na última sessão das negociações, realizada esta tarde. "Foi um choque para nós", disse Mário Nogueira no final do encontro.

Em declarações aos jornalistas, Alexandra Leitão, justificou a reviravolta com o facto de outras estruturas sindicais terem insistido nesta mudança. É o caso da Federação Nacional da Educação (FNE).

PUB

Anteriormente, a secretária de Estado assumira publicamente que os professores do ensino público e do ensino particular deveriam ser tratados de forma diferente, em sede dos concursos de colocação em escolas públicas.

Mas a divergência comum a todos os 11 sindicatos de professores diz respeito às condições de entrada nos quadros dos milhares de professores que estão a contrato nas escolas. O Ministério da Educação vai abrir este ano um processo de vinculação extraordinária destes docentes que deveria abranger, segundo a sua proposta, os contratados com pelo menos 12 anos de serviço e que tenham tido cinco contratos nos últimos seis anos.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Mas na última sessão de negociações, na passada semana, avançou com um novo requisito: para além daquelas duas condições têm também de ter estado colocados este ano lectivo com horários anuais e completos (22 horas de aulas semanais).Resultado: dos 4750 que deveraim vincular no primeiro cenário, passou-se para um número que pode oscilar entre 3000 e 3200.

Segundo Alexandra Leitão, com este novo requisito respondeu-se à "necessidade de garantir que as vahas abertas respeitam as necessidades permanentes das escolas". A Federação Nacional de Professores, que se opôs a esta nova condição, estava disposta a chegar a acordo caso o ME se compromotesse a abrir mais dois nov os períodos de vinculação em 2018 e 2019, abrangendo no total cerca de 20 mil contratados. Mas o ministério apenas aceitou inscrever na acta final que estudaria ano a no quais as necessidades permanentes que ainda subsistiam por ocupar nas escolas. Para a Fenprof trata-se de uma fórmula "vaga", que não compromete o ministério.

PUB