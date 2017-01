Timor-Leste banido da Taça da Ásia por falsificar documentação de jogadores

A falsificação de certificados de nascimento e de baptismo de vários jogadores brasileiros por parte de responsáveis da federação timorense de futebol levou a selecção daquele país asiático a ser impedida de participar na edição de 2023 da Taça da Ásia.

Em causa está a adulteração de documentos de diversos futebolistas brasileiros, que ajudaram a selecção de Timor-Leste a vencer os seus primeiros jogos internacionais. A falsificação consistia em alterar a filiação dos atletas, fazendo com que um ou mesmo os seus dois progenitores tivessem nascido naquele país, tornando dessa forma os futebolistas brasileiros elegíveis para a selecção timorense.

Três dos atletas cujos documentos foram falsificados jogaram por Timor-Leste contra o Cambodja em 2012, naquele que foi o primeiro triunfo da selecção timorense a nível internacional, enquanto seis participaram nos encontros de qualificação para o Campeonato do Mundo disputados em 2015.

A federação asiática de futebol contabiliza em 29 o número de partidas em que jogadores de origem brasileira foram indevidamente utilizados, segundo noticiou nesta sexta-feira a BBC.

Entre os futebolistas envolvidos estão o defesa Diogo Santos Rangel, que competiu enquanto sénior nos emblemas brasileiros do Vasco da Gama e do Palmeiras. Fellipe Bertoldo, alinhou no Botafogo em 2014, e Jaime Bragança, jogou no Marítimo e nos búlgaros do Chernomorets.

