Paços de Ferreira continua em queda livre

O Paços de Ferreira continua incapaz de parar a série de maus resultados que tem vindo a somar nos últimos encontros. Nesta sexta-feira, em casa, os pacenses somaram o sétimo encontro consecutivo sem saber o que é vencer. Percurso inverso tem vindo a fazer o seu adversário. O Moreirense derrotou os “castores” por 2-0 e conseguiu o seu terceiro triunfo dos últimos quatro jogos. E este foi precioso na luta pela fuga aos últimos dois lugares da tabela.

Até ontem, o Paços de Ferreira vinha a registar bons resultados no seu estádio — tinha apenas uma derrota em dez partidas. Mas o Moreirense mostrou que o actual momento dos pacenses está longe de ser positivo, como o comprova a grande penalidade desperdiçada, numa altura em que a equipa já perdia por 2-0 — Makaridze defendeu o remate de Pedrinho (67’).

Antes, Roberto tinha colocado o Moreirense em vantagem logo à passagem do primeiro quarto de hora de jogo, cabendo a Podence o segundo golo do encontro, pouco depois do arranque do segundo tempo.

Triunfo justo da formação de Augusto Inácio, que controlou os primeiros 45’ e que beneficiou do desperdício pacense na segunda parte (aquela grande penalidade ainda poderia ter feito o Paços de Ferreira reentrar no desafio).

