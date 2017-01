“O grande objectivo ainda é o primeiro lugar”, garante Jesus

PUB

O quarto lugar na tabela classificativa e os oito pontos de atraso para o líder Benfica não serão fáceis de recuperar, mas Jorge Jesus reiterou esta sexta-feira que o grande objectivo do Sporting continua a ser o título. Frente ao Marítimo, este sábado, na Madeira, os “leões” estão proibidos de perder mais pontos, mas o técnico garante que independentemente do que acontecer o seu projecto no clube não estará em causa.

“A época não está totalmente falhada. Assumo a minha responsabilidade. Sou responsável número 1 por não termos conseguido permanecer naquelas competições que eram importantes para o Sporting”, admitiu Jesus na antevisão da partida com o Marítimo e no rescaldo do afastamento da Taça de Portugal pelo Desportivo de Chaves.

PUB

“Não será uma época para esquecer, será uma época para recordar. Todos os treinadores têm ciclos menos bons e não é a primeira vez que tenho um. Temos de contar com todos, e os mais importantes são os jogadores. Estamos a trabalhar com a pressão dos resultados não terem sido bons nos últimos jogos”, esclareceu, antes de reforçar que não sente ter o lugar ameaçado no caso de uma derrota na Madeira.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

“Minha resposta está dada pelo presidente [que em entrevista à TSF reiterou a confiança em Jorge Jesus]. Nunca quebrei um projecto, nem vou cobrar agora”, afirmou, voltando a assumir as responsabilidades pelo cinclo de maus resultados: “A responsabilidade tem de ser do treinador e confio plenamente nos jogadores que temos. A questão emocional é muito importante. Temos de recuperar a confiança, assim como os adeptos, para sair de uma situação para a qual não estávamos preparados.”

Para o treinador, a recente crise no futebol “leonino” terá tido início após o jogo com o Benfica [derrota por 2-1, no Estádio da Luz].

“Há muita coisa ainda para ganhar e o Sporting não está fora da corrida. O grande objectivo ainda é o primeiro lugar e acreditamos numa segunda volta forte, mas admito que é difícil”, concluiu.

PUB