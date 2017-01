Melo Gouveia deu a volta em Abu Dhabi

As coisas não estavam a correr nada bem a Ricardo Melo Gouveia, ontem, na primeira volta do Abu Dhabi HSBC Championship, no Abu Dhabi Golf Club, o seu torneio de estreia na sua segunda época no European Tour. Apesar de ter começado no 10 logo com um 1 birdie, seguia com 3 acima do par após 10 buracos e estava nos últimos lugares da classificação. Mas foi a partir daqui que começou a recuperar, finalizando os últimos 8 buracos com 3 abaixo do par para um score de 72 (par) que lhe o deixou no grupo dos 75.ºs. E hoje, com 4 birdies e 1 bogey, a segunda jornada com 69 para passar o cut no lote dos 51.º, com 141 (-3).

“Dia bastante positivo aqui em Abu Dhabi. Joguei bastante mais consistente do tee ao green e estive bem com o putt o que fez a diferença”, escreveu no Facebook o jogador do Automóvel Clube de Portugal.

O alemão Martin Kaymer, vencedor deste torneio em 2008, 2010 e 2011, lidera com 132 (66-66), 12 abaixo do par, seguido à distância mínima pelo espanhol Rafa Cabrera-Bello (67-66). O inglês Tommy Fleetwood (67-67), o irlandês Paul Dunne (68-66) e o tailandês Kiradech Aphibarnrat (66-68) estão no terceiro lugar a dois shots do primeiro. O detentor do título, o norte-americano Rickie Fowler, encontra-se nos 38.ºs, com 140 (72-68).

O cut, para os 65 primeiros e empatados, fixou-se -2, deixando em prova 73 dos 126 participantes iniciais. Os parceiros do português nas duas primeiras voltas foram o sul-africano Trevor Immelman, (vencedor do Masters de Augusta National em 2008), eliminado com 145 (72-73); e o espanhol Jorge Campillo, que passou o cut no limite com 142 (72-70). Amanhã Melo Gouveia joga a terceira volta com o americano Daniel Im e o escocês Richie Ramsay.

