José Fonte confirmado no West Ham até 2019

É oficial a transferência de José Fonte. O central português, que representou durante sete épocas o Southampton, foi nesta sexta-feira confirmado como reforço do West Ham, actual 13.º classificado da Premier League, para os próximos dois anos e meio. A operação custou 9,25 milhões de euros aos londrinos.

"Assinei com o West Ham porque se trata de um grande clube. Tem muitos adeptos e sei como são apaixonados", assinalou o campeão da Europa, em declarações ao site do West Ham.

Fonte tem uma carreira sólida no futebol inglês, com 319 jogos, e foi durante os últimos anos capitão da equipa do Southampton. A mudança de ares é explicada de forma mais detalhada pelo português: "O treinador [Slaven Bilic] também teve grande influência na minha decisão. Senti que ele me queria realmente e gostei da forma como me apresentou o projecto".

"Também tenho parte da minha família a viver em Londres e eles são grandes adeptos do West Ham. Faz todo o sentido para mim juntar-me ao clube nesta altura. É um novo desafio e estou ansioso por começar" acrescentou.

