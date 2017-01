Jorge Jesus integra comissão de honra de Bruno de Carvalho

O presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, anunciou nesta sexta-feira que o treinador Jorge Jesus vai integrar a Comissão de Honra da sua recandidatura a novo mandato.

“Tenho o privilégio e o orgulho de poder contar na minha Comissão de Honra com o treinador Jorge Jesus”, escreveu Bruno de Carvalho na sua página no Facebook.

Além de Jorge Jesus, o líder do clube de Alvalade também contará na Comissão de Honra com o internacional português Nani, “jogador de referência da formação”, e o antigo futebolista francês Eric Cantona, antiga estrela do Manchester United.

Bruno de Carvalho, presidente do clube desde 2013, e Pedro Madeira Rodrigues são, até ao momento, os candidatos anunciados à liderança do emblema "leonino", para as eleições agendadas para 4 de Março.

Há quase quatro anos, Bruno de Carvalho venceu as eleições com 53,36% dos votos, impondo-se a José Couceiro, que obteve 45,35% e a Carlos Severino, que conseguiu 1,02%.

