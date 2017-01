Jesus mantém plenos poderes no futebol do Sporting

"É completamente falso e absolutamente rídiculo" que exista uma alternativa a Jorge Jesus, garante Bruno de Carvalho. O presidente dos "leões" insistiu esta sexta-feira, no Fórum da TSF, que o Sporting irá manter o treinador e desmentiu que estejam a ser estudadas outras opções. “Não há esvaziamento nem aumento do poder do treinador”, vincou. Depois de apresentar mais de 100 medidas para o seu programa eleitoral e de se assumir enquanto “responsável máximo” pelos resultados da equipa, o presidente do Sporting afirmou que voltaria a entrar no balneário após o jogo com Chaves e falou de consolidação do trabalho que tem sido feito nos últimos quatro anos.

O presidente do Sporting desmentiu ainda a informação que circulou esta semana e que dava conta de uma subida de André Geraldes na responsabilidade da ligação entre a equipa e a direcção. "Se descubro quem é a pessoa que passa estas informações mentirosas, seja quem for não ficará no Sporting", garantiu Bruno de Carvalho. Também Octávio Machado deverá manter as mesmas funções, assegura. "As figuras mais próximas da equipa são o presidente e o treinador".

Sobre a polémica ida ao balneário dos jogadores do Sporting depois do encontro com o Chaves, o presidente não mostrou arrependimento e diz que voltaria a fazer o mesmo. “Os atletas, seja que modalidade for, para mim são como filhos”, justifica. “A minha função enquanto presidente é exigir e tenho um grau de exigência muito elevado, para mim e para quem estava à minha volta”, continua. Sobre a proximidade com os jogadores e o treinador, Bruno de Carvalho avisa que a sua postura não irá mudar.

“Já disseram que eu tinha que ter distância para os jogadores e o treinador. Cada um educa os filhos como quer. Vou continuar a ir para o banco nos jogos. Há quem que eduque os filhos com estalos, outros com chupa-chupas. Cada um tem a sua gestão. É a minha forma de gerir, é a minha forma de estar”, disse.

"É uma época mal conseguida a nível do futebol, mas o Sporting é muito mais do que isso", admitiu. Bruno de Carvalho disse ainda que o trabalho de preparação da próxima época e da segunda volta do campeonato já estava a ser equacionado e é anterior aos últimos resultados.

"Perdemos a oportunidade de lutar por dois objectivos. Temos de nos concentrar no que resta [do campeonato]. Falhámos dois objectivos que não estávamos à espera: a Taça da Liga e a Taça de Portugal", já depois de a equipa ter sido afastada também das competições europeias, reconhece o presidente dos “leões”.

Não obstante, Bruno de Carvalho acredita que isso não prejudica a sua recandidatura à liderança do clube. “O que condiciona é o meu estado de espírito. Estou triste, frustrado”. "No dia em que perder as eleições do Sporting não me volto a candidatar", declarou. "Não sou propriamente o que as pessoas idealizam, mas pelo Sporting não viro a cara à luta."

Sobre a possível saída de William Carvalho, Bruno de Carvalho limitou-se a responder que a política do clube “é que não saía nenhum dos jogadores” considerados “fundamentais”.

