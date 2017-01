Corpo carbonizado encontrado em França pode ser de portuguesa desaparecida

Ana Lopes, uma jovem portuguesa de 25 anos residente no Luxemburgo, foi vista pela última vez na passada segunda-feira. Agora, ao que tudo indica, o seu corpo terá sido encontrado carbonizado no interior de um carro em Roussy-le-Vilage, uma localidade francesa junto à fronteira com o Luxemburgo, dá conta o Jornal de Notícias (JN).

O procurador gaulês Christian Mercuri admite a possibilidade de o corpo encontrado ser da portuguesa desaparecida: “Não podemos ainda confirmar que se trata do corpo da jovem desaparecida, há elementos que apontam nessa direcção, mas nada o confirma”. Mercuri informou também que a identidade será confirmada através do ADN, entretanto recolhido pelas autoridades. Por isso, só depois da autópsia haverá mais desenvolvimentos.

O jornal Républicain Lorrein avança que a polícia admite a existência de um crime ocorrido no Luxemburgo, sendo que os seus autores terão fugido para território francês.

O JN refere ainda que Ana Lopes é natural de Seia, no distrito da Guarda, mas vivia no Luxemburgo há vários anos, sendo mãe de uma criança de dois anos.

