Passes dos transportes em Cascais ficam mais baratos em Fevereiro

O preço dos transportes públicos vai baixar em Cascais. A autarquia, que desde meados do ano passado está a gerir a rede de transportes do concelho, chegou a acordo com a CP e a Scotturb e os passes combinados vão ficar mais baratos a partir de Fevereiro.

As duas operadoras vão integrar o “Mobi Cascais”, um sistema intermodal que integra bicicletas, estacionamento, autocarros e comboios. Ao abrigo dos protocolos assinados esta quinta-feira a bordo de um comboio na estação do Cais do Sodré, os passes vão ter reduções de preço que podem chegar aos 26%.

“Pela primeira vez em muitos anos, entidades privadas e públicas sentaram-se à mesma mesa para falar”, afirmou o vice-presidente da Câmara Municipal de Cascais na cerimónia. Miguel Pinto Luz disse que o entendimento agora alcançado se traduz em “ganhos apreciáveis” para os utilizadores.

O passe combinado de comboio até Lisboa e estacionamento, por exemplo, que agora custa 60,40 euros, vai passar a custar 48,40. O título para a utilização de autocarros e comboio vai ter uma redução de 16%, passando a custar 63,40 euros a partir do início de Fevereiro. E o passe da Scotturb que actualmente custa 27,10 euros por mês vai ter um preço de 20 euros.

“O que importa fazer é tirar passageiros do transporte individual e voltar a pô-los nos transportes colectivos”, disse o presidente da câmara de Cascais, que chegou ao Cais do Sodré de comboio. Aos jornalistas, o presidente da CP, Manuel Queiró, assegurou que está a “aumentar significativamente o número de passageiros na Linha de Cascais”, apontando para um crescimento de 2,9% entre 2015 e 2016.

Para Carlos Carreiras, esse aumento “é poucochinho”. O autarca afirmou que “sem investimento, a Linha de Cascais é uma linha em vias de extinção” e apelou ao Governo que encontre rapidamente uma solução para aquela via. Manuel Queiró disse apenas que a empresa está a trabalhar para disponibilizar wi-fi nas carruagens “em breve”.

A autarquia vai também lançar a segunda carreira de autocarros “Mobi Cascais”, entre Carcavelos e São Domingos de Rana. À semelhança do percurso circular no centro da vila lançado em Dezembro de 2016, esta carreira será assegurada pela autarquia.

