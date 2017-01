Start-up Sun Concept vence final portuguesa de concurso de empreendedorismo social

Uma empresa que constrói embarcações movidas a energia solar é a vencedora da segunda edição portuguesa do “Chivas The Venture”, uma competição mundial dedicada ao empreendedorismo social, organizada pela marca de whisky Chivas. As embarcações construídas pela Sun Concept não utilizam combustíveis fósseis nem emitem gases responsáveis pelo efeito de estufa e valeram à start-up um cheque-prémio de 3000 euros, oferecido esta quarta-feira no Museu da Água, em Lisboa.

A start-up portuguesa vai ainda representar o país ao competir contra 29 outros finalistas estrangeiros, habilitando-se a ganhar o prémio final de um milhão de dólares, destinados ao investimento no negócio. O fundador da Sun Concept, Nuno Oliveira, assume estar orgulhoso por perceber que o júri viu na sua ideia “o potencial necessário para representar o país a nível internacional”. O empreendedor diz ainda que “este prémio é o reconhecimento da dedicação e trabalho de toda a equipa ao longo dos últimos anos”. A Sun Concept nasceu no Olhão, no Algarve.

A concurso estavam cinco start-ups nacionais; para além da Sun Concept, estavam presentes a Places4All, MedSimLab, NU-Rise e Noocity. “Foi uma final entusiasmante, onde ficámos a conhecer ideias brilhantes e com um enorme potencial”, disse Jean François Collobert, o director-geral da Pernod Ricard (empresa do segmento de bebidas alcoólicas que produz a Chivas). “A Sun Concept destacou-se pela sua preocupação com a sustentabilidade e apoio à indústria nacional, e o seu projecto apresenta uma solução inovadora que acreditamos que fará toda a diferença”, acrescenta Collobert.

A competição “Chivas The Venture” oferece um fundo de um milhão de dólares para investir em start-ups que usem os seus negócios para suscitar mudanças positivas. O concurso foi lançado em 2014 mas só chegou a Portugal no ano passado. Em 2016, a vencedora do concurso de empreendedorismo social a nível nacional foi a ColorADD, uma ferramenta que permite aos daltónicos identificar as cores, usando e combinando símbolos que representam as cores primárias.

