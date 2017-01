Nuno Espírito Santo quer pressionar líder para chegar ao topo

Nuno Espírito Santo voltou, esta quinta-feira, a assumir em conferência de imprensa de antevisão ao confronto com o Rio Ave, que o FC Porto não está onde quer, apesar de já ter respirado com mais dificuldade e de ter sido mesmo dado como "afastado" da luta pelo título.

O treinador portista não mudou o registo que o caracteriza, colocando de lado as questões de mercado, como a contratação do avançado Soares, do V. Guimarães, que classificou de rumor.

Para o jogo com o Rio Ave, Nuno Espírito Santo sublinhou a ideia do Dragão como fortaleza, onde apenas deixou escapar dois pontos na primeira volta, precisamente frente ao rival Benfica, em circunstâncias que o técnico não esquece.

A conquista dos três pontos em casa é primordial, mas os "dragões" querem mais, com Nuno Espírito Santo a propor um balanço da primeira volta, sem abdicar da análise diária.

"Nesta altura há objectivos cumpridos, mas também metas falhadas", sustentou, referindo-se ao campeonato e à Champions por oposição à Taça de Portugal e à Taça da Liga, prova que reconhece não ter sido "uma boa competição", dentro de um projecto "ganhador, com uma equipa capaz de lutar até ao fim", altura em que poderá ser avaliada toda a temporada portista.

Com Otávio, Layún e Maxi operacionais, apenas dependentes de uma decisão técnica para retomarem a competição, Nuno Espírito Santo está preparado para manter o líder sob pressão.

"O importante é sermos capazes de cumprir nos nossos jogos e que o rival mais directo, o líder, jogue com a pressão de ter só um ponto de vantagem" assente, pedindo maior constância ao FC Porto para poder continuar a exercer essa pressão.

Mas ao referir-se ao líder, Nuno Espírito Santo não descarta o Sporting, independentemente da crise que abalou as fundações da equipa de Jorge Jesus.

"Queremos estar no topo da tabela. Portanto, é para aí que olhamos. Agora, não desvalorizamos os rivais que estão atrás de nós. Daí ser importante somar sempre três pontos em cada jogo", declara, lembrando que o FC Porto ainda não está onde quer, obrigando-se a lutar pelo primeiro lugar.

"Queremos é estar no topo da tabela... e pretendemos chegar ao topo!".

