Novak Djokovic eliminado na segunda ronda por Denis Istomin no Open da Austrália

O tenista sérvio Novak Djokovic, número dois mundial e actual campeão do torneio, foi eliminado, esta quinta-feira, no Open da Austrália pelo uzbeque Denis Istomin, número 117 do circuito.

Djokovic, que venceu o primeiro Grand Slam do ano em 2008, 2011, 2012, 2013, 2015 e 2016, perdeu com Istomin em cinco sets, pelos parciais de 7-6 (10-8), 5-7, 2-6, 7-6 (7-5) e 6-4, após uma "maratona" de quatro horas e 48 minutos.

Este foi o sexto frente-a-frente entre Djokovic e Istomin e o primeiro que o uzbeque venceu, um feito que colocou Istomin na terceira ronda, onde defrontará o espanhol Pablo Carreno Busta, 31.º do ranking mundial.

No Open da Austrália, Djokoviv, pela 13.ª vez em Melbourne, só fez pior das duas primeiras presenças no major australiano, em 2005 e 2006, quando perdeu logo na ronda inaugural.



