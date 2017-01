Figgy não ganhou porque Subregis não deixou

Pedro Figueiredo esteve hoje muito perto de conquistar no Egipto a sua quarta vitória desde Novembro. No Red Sea Egyptian Classic, liderou durante grande parte da última volta, mas viu um dos seus fellow competitors, o francês Kenny Subregis, fazer eagle no 17 (par-5) enquanto ele não foi além do par neste buraco, para lhe ganhar com uma pancada de vantagem. O português Tiago Cruz venceu este torneio em 2013.

“Pois foi, foi pena! Confesso que hoje não me senti tão confortável em campo, não bati tão bem na bola como nos dois primeiros dias, mas estive bem nos greens e não cometi muitos erros”, afirmou Figueiredo após a conclusão desta prova do Pro Golf Tour dotada com 30 mil euros em prémios, que decorreu no par-72 do Sokhna Golf Club, em Ain Sokhna, no Suez, a norte do mar Vermelho e a cerca de uma hora do Cairo.

Figgy e Subregis tinham iniciado a terceira e última volta separados por uma pancada, o português empatado em 6.º com o irlandês Rory McNamara, ambos com 138, 6 abaixo do par, apenas a duas pancadas do trio de líderes; e o gaulês um degrau abaixo , nos 8.ºs, com 139.

Ora, Subregis concluiu a última volta com 66, contra o 68 de Figueiredo (6 birdies e um 1 duplo bogey), isto num dia em que apenas 5 dos 45 finalistas do torneio conseguiram jogar nas 60 (eram 96 jogadores inicialmente, houve um cut para os 40 primeiros e empatados aos 36 buracos).

Somando 205 (-11), o francês conseguiu a sua primeira vitória neste circuito, depois de dois segundos lugares em 2016. Figgy foi segundo com 206 (-10), o holandês Robbie Van West terceiro com 207 e o irlandês Rory McNamara quarto com 208.

Este foi o primeiro torneio do ano no Pro Golf Tour, o segundo joga-se de 23 a 25 deste mês no mesmo resort (que tem 27 buracos jogo), é o Red Sea Ain Sokhna Classic e conta novamente com Figueiredo.

