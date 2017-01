ARS-Norte prevê investir este ano numa dezena de centros de saúde

Administração Regional de Saúde do Norte (ARS-Norte) avançou nesta quarta-feira que prevê investir este ano em uma dezena de centros de saúde e confirmou o investimento de mais de 17 milhões de euros no Centro Hospitalar de Gaia/Espinho.

Num comunicado em que faz um balanço do investimento realizado em 2016 e perspectiva as prioridades para este ano, a ARS-Norte refere que a nível dos Cuidados Hospitalares Diferenciados para 2017 estão previstas obras de requalificação e ampliação do Centro Hospitalar de Gaia/Espinho, num investimento calculado em 17.015.258 euros.

Na mesma nota são enumerados os centros de saúde que serão alvo de investimento, em concelhos como Vila Real, Marco de Canaveses, Braga, Gaia, Valongo, Guimarães, Porto e Lousada.

Quanto aos centros de saúde que foram intervencionados, ou cujas obras se iniciaram no ano passado, a ARS-Norte destaca equipamentos localizados em Barcelos, Matosinhos, Gaia, Trofa, Gondomar e Porto, calculando que o investimento geral foi de 8.350.000 euros.

"A par dos investimentos mencionados, foram colocados nas áreas geográficas e unidades mais carenciadas 78 especialistas em Medicina Geral e Familiar", garante a entidade tutelada pelo Ministério da Saúde, garantindo que a cobertura na região ronda os 99% (74% no modelo de Unidade de Saúde Familiar e 26% no modelo de Unidades de Cuidados de Saúde Personalizados).

A ARS-Norte destaca que no ano passado entrou em funcionamento, após requalificação, o Serviço de Urgência da Unidade Hospitalar de Mirandela. Sem referir prazos ou datas, perspectiva para 2017 "grandes investimentos" em serviços de urgência de unidades de Viana do Castelo, Chaves, Porto, Guimarães, entre outras.

"De mencionar também que no ano de 2016 foram colocados em toda a região Norte 196 novos especialistas das diferentes áreas da carreira hospitalar, estando já em aberto concurso para a colocação, em 2017, de mais 82", aponta.

A ARS-Norte destaca ainda que "todos os Agrupamentos de Centros de Saúde vão contar com, pelo menos, um nutricionista e um psicólogo clínico". E que "todos os hospitais vão ter equipa Intra-hospitalar de cuidados paliativos, bem como uma unidade de internamento específica", um modelo que esta entidade crê que "no futuro" será "progressivamente" alargado aos centros de saúde da região.

