Sporting recebido em Alvalade com protestos. Polícia obrigada a acalmar adeptos

A comitiva do Sporting foi recebida, durante a madrugada desta quarta-feira, em Alvalade com muitos protestos por aproximadamente uma centena de adeptos, no rescaldo da eliminação da equipa nos quartos-de-final da Taça de Portugal em futebol.

Eram 2h40 da madrugada quando o autocarro que recolheu a equipa no aeroporto de Figo Maduro chegou ao Estádio José Alvalade, tendo a Polícia de Segurança Pública (PSP) estabelecido um perímetro de segurança para a entrada da viatura no parque do recinto, sem que se tenham registado grandes incidentes.

No entanto, isso não impediu os adeptos leoninos de insultarem a equipa e de entoarem os cânticos de protesto "joguem à bola" e "vocês são uma vergonha". Apenas dez minutos depois, jogadores, equipa técnica e dirigentes abandonaram o estádio nas viaturas pessoais, após a PSP ter sido obrigada a intervir para dispersar os adeptos à saída do parque do estacionamento.

Em declarações à Lusa, o comissário Gomes Figueiredo, do Comando Metropolitano de Lisboa, explicou que "houve necessidade de criar um espaço que permitisse a saída dos jogadores em segurança".

Estiveram presentes nesta operação "algumas dezenas" de agentes, entre elementos da Divisão de Trânsito, spotters e equipas de intervenção rápida de várias divisões.

O cenário hostil e de contestação já tinha sido vivido em Chaves logo após a partida, com centenas de adeptos a mostrarem o seu desagrado por mais um desaire, antes de verem a equipa rumar ao Porto para apanhar o avião de regresso a Lisboa, onde aterrou pelas 2h12.

Depois da derrota com o Desportivo de Chaves, por 1-0, os “leões” despediram-se da Taça de Portugal, tal como já tinha acontecido na Taça da Liga e nas competições europeias, e ficaram apenas com a I Liga como único objectivo possível de conquistar nesta temporada.

