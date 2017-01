Coreia do Norte vai abrir escolas de futebol em todo o país

A Coreia do Norte planeia abrir escolas de futebol em todo o país para promover a popularidade e o desenvolvimento daquele desporto, informou esta quata-feira o jornal oficial Rodong Sinmun.

As autoridades desportivas tencionam abrir escolas de futebol nas nove províncias da Coreia do Norte e apoiar programas que permitam encontrar e criar talentos da modalidade. O diário norte-coreano destaca que foram os bons resultados alcançados pela Escola Internacional de Futebol de Pyongyang – que funciona desde 2013 para crianças entre os 9 e os 15 anos – que levaram as autoridades norte-coreanas a decidir aumentar a sua aposta neste desporto.

Os norte-coreanos são "mais felizes" quando vêem a sua selecção nacional a triunfar, realça o artigo reproduzido pela agência noticiosa sul-coreana Yonhap, em que se destaca também que o futebol poderá ainda ajudar o país a converter-se numa potência desportiva.

A Coreia do Norte anunciou em Agosto que iria colocar em marcha um plano de desenvolvimento de futebolistas para aumentar a competitividade do país e criar "mitos" do desporto-rei tanto na categoria masculina como na feminina. A selecção feminina da Coreia do Norte ocupa o 10.º lugar no ranking da FIFA e a masculina o 125.º posto.

