Estado português violou direito à liberdade de expressão de ex-director do PÚBLICO

O Tribunal Europeu dos Direitos Humanos (TEDH) decidiu que o Estado português violou o direito à liberdade de expressão do jornalista José Manuel Fernandes no caso que desde 2006, devido a um editorial que assinou no PÚBLICO, o opõe ao juiz Noronha Nascimento. A instituição de Estrasburgo considerou que as decisões da justiça portuguesa “excederam a margem de apreciação que lhes é dada no que toca às limitações nos debates de interesse público” sobre a liberdade de expressão e que algumas decisões dos tribunais nacionais no que toca ao caso têm um “sério efeito inibidor sobre a liberdade de imprensa”.

Numa decisão por unanimidade tornada pública esta terça-feira, o TEDH postulou que a condenação de José Manuel Fernandes, então director do PÚBLICO e actualmente publisher do jornal Observador, por difamação do juiz foi uma violação do direito à liberdade de expressão, segundo o consagrado no Artigo 10 da Convenção para a Protecção dos Direitos Humanos e Liberdades Fundamentais. "Este processo é muito importante porque vem lembrar a importância da liberdade de expressão, de opinão e de crítica, mesmo quando é violenta, sobre as figuras do poder – económico, político, religioso", disse ao PÚBLICO o advogado do jornalista e do jornal, Francisco Teixeira da Mota, que é especialista em temas relacionados com a liberdade de expressão.

Sendo a argumentação do Governo português no caso, que deu entrada em Estrasburgo em 2013, “‘relevante’ mas ‘não suficiente’”, diz o tribunal, “para estabelecer que a interferência [da justiça portuguesa] era ‘necessária numa sociedade democrática’, o tribunal considera que os tribunais nacionais” foram então além da sua margem de avaliação sobre os limites da liberdade de expressão. E que “não há qualquer relação razoável de proporcionalidade entre, por um lado, a restrição do direito à liberdade de expressão” de José Manuel Fernandes e, “por outro, o objectivo legítimo em causa”.

Em causa está o artigo de opinião intitulado A estratégia da aranha, publicado a 29 de Setembro de 2006 como editorial dessa edição do PÚBLICO, sobre a ascensão do juiz Noronha Nascimento à presidência do Supremo Tribunal de Justiça. Cerca de um ano depois, Noronha Nascimento interpôs um processo de difamação no Tribunal Cível de Lisboa contra José Manuel Fernandes e contra a sua mulher. O facto de Gabriela Fernandes constar como arguida num processo contra um jornalista é “caso inédito” para Francisco Teixeira da Mota, e “repugnante”, disse nesta terça-feira ao PÚBLICO – a argumentação da acusação foi de que, por serem casados em regime de comunhão de bens adquiridos e beneficiar dos rendimentos do seu trabalho, Gabriela Fernandes teria também responsabilidade pelos alegados danos causados pelo jornalista. O TEDH considerou agora que a presença no processo da mulher de José Manuel Fernandes, que não é jornalista nem teve qualquer envolvimento no texto em causa, é uma tentativa de “estabelecer uma responsabilidade colectiva” que tem um “sério efeito inibidor sobre a liberdade de imprensa”.

Mas, voltando a 2007, o juiz Noronha Nascimento pedia uma indemnização de 150 mil euros por danos; a decisão foi a seu favor por se considerar que houve danos à sua reputação e que as expressões usadas por José Manuel Fernandes eram “desproporcionadas” e tinham “claramente excedido os limites da liberdade de expressão”. Foi ordenado o pagamento de 35 mil euros.

O jornalista recorreu, defendendo que foi violada a sua liberdade de expressão e contestando ainda o valor da indemnização a pagar, que considerou “desproporcionado e que teve um efeito inibidor no exercício da liberdade de opinião”. Em Novembro de 2010, o Tribunal da Relação de Lisboa manteve a decisão da primeira instância, aumentando a quantia a pagar para 60 mil euros. Seguir-se-iam duas tentativas de recurso ao Supremo Tribunal de Justiça por ambas as partes, o primeiro dos quais devolveria o caso à Relação e o segundo dos quais seria descontinuado, em Fevereiro de 2013, por a defesa de Noronha Nascimento ter retirado o seu próprio recurso e caindo assim por terra o “recurso subordinado” do jornalista.

Agora, o tribunal europeu confirmou que José Manuel Fernandes esgotou todas as suas possibilidades de recurso à justiça portuguesa, algo que o Estado português contestava, e reiterou “que a liberdade jornalística também abrange o possível recurso a um grau de exagero ou mesmo provocação”. Sobre os detalhes do caso, das afirmações do editorial do PÚBLICO e do contexto em que foram proferidas, o TEDH considera que “não há qualquer dúvida de que este assunto era um assunto de legítimo interesse público”.

O tribunal europeu estabelece ainda que “os membros do sistema judicial podem estar sujeitos a limites mais amplos da crítica aceitável do que os cidadãos comuns”, mas que é preciso “proteger” a “confiança” do público “contra ataques destrutivos que sejam essencialmente infundados” – embora Noronha Nascimento, lê-se na sentença, tenha uma maior capacidade de se defender publicamente pelo facto de ser então a quarta figura do Estado.

No que toca à argumentação dos tribunais portugueses sobre o teor e o tom das afirmações de José Manuel Fernandes, o TEDH discorda da abordagem feita pela justiça nacional, considerando que “tinham uma ligação suficientemente próxima com material previamente publicado” sobre o juiz e que “embora possam ser críticas e ríspidas, permanecem nos limites da liberdade de opinião”. É ainda apontado, em relação a algumas dessas frases, que “os tribunais domésticos não explicaram suficientemente como é que” o jornalista “tinha ido além do seu direito à crítica e por que é que o seu direito a expressar a sua opinião deveria ter sido limitado”.

Sobre o valor da indemnização por difamação, a quantia “é extremamente alta em si mesma”, diz o TEDH, e equiparada “ao valor médio da vida” segundo o decidido pelo Supremo Tribunal quando em caso de morte, o que revela para a instância europeia uma “clara intenção punitiva”.

Por ter considerado haver uma violação da Convenção, segundo o artigo 41 do mesmo documento, o queixoso deveria poder reaver a indemnização paga a Noronha Nascimento, mas como foi o PÚBLICO a custeá-la, não foi dado provimento ao pedido do jornalista de uma indemnização de 67 mil euros – correspondente ao que tinha sido sentenciado a pagar por difamação, acrescido de juros. Foi-lhe sim atribuído o direito de receber 9400 euros pelas custas judiciais do processo.

O Estado português pode ainda recorrer, mas cabe ao tribunal europeu decidir se aceita apreciar de novo a questão.

