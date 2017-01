O que ficámos a saber graças a Manning

Soube-se esta terça-feira que Chelsea Manning, a militar norte-americana que foi condenada a 35 anos de prisão por transmitir documentos confidenciais à WikiLeaks, vai ser libertada em Maio deste ano, depois de o Presidente, Barack Obama, lhe ter reduzido a pena, numa das últimas decisões antes de deixar a Casa Branca.

Chelsea Manning nasceu como homem e com o nome Bradley Edward Manning e foi condenada a 35 anos de prisão por transmitir, no total, 700 mil documentos confidenciais à WikiLeaks, naquela que foi a maior fuga de informação de sempre nos EUA.

De entre os centenas de milhares de documentos que Manning transferiu para a plataforma de Julian Assange inclui-se um vídeo feito em 2007 durante um ataque de um helicóptero militar americano na capital iraquiana que resultou na morte de uma dúzia de civis, incluindo dois jornalistas; relatórios militares mostrando que o número de vítimas civis na guerra do Iraque era maior do que as estimativas oficiais; e, entre outros, correspondência de diplomatas americanos em todo o mundo, contendo impressões pessoais sobre os governos e países onde estavam colocados.

Aqui fica uma lista de parte da informação explosiva divulgada e que valeram uma sentença de 35 anos de prisão ao soldado Manning, e que a revista The Nation elaborou em 2013:

O Presidente do Iémen afirmou que a sua força aérea realizou ataques aéreos contra militantes terroristas. No entanto, a informação era falsa, isto porque as operações foram realizadas pelos EUA, de maneira a que os americanos ficassem com o controlo da guerra contra o terrorismo no país.

Detalhes sobre a maneira como o Vaticano tentou encobrir os casos de abusos sexuais ocorridos na Irlanda.

As tentativas americanas para que a Espanha restringisse os inquéritos às torturas realizadas na prisão de Guantánamo.

Torturadores egípcios eram treinados pelo FBI, quando o que era anunciado é que estavam a ser ensinados temas sobre os direitos humanos.

Um memorando do Departamento de Estado dos EUA diz que o apoio americano à revolta popular nas Honduras em 2009 era “ilegal e inconstitucional”.

Os EUA tinham conhecimento da corrupção generalizada nas mais altas instituições na Tunísia, em 2006, mas apoiou o Governo tunisino, considerando-o a grande referência para a estratégia a adoptar no Norte de África.

A petrolífera Shell alega ter pessoal inserido e infiltrado no Governo da Nigéria.

Os EUA pressionaram a União Europeia para aceitar a modificação genética.

O vice-presidente do Afeganistão deixou o país com 52 milhões de dólares em dinheiro.

Nível de espionagem americana nas Nações Unidas muito acima do conhecido e uma utilização intensa dos diplomatas no estrangeiro para recolha de informação.

Os EUA mantiveram em segredo um potencial desastre ambiental, quando uma grande remessa de urânio altamente enriquecido na Líbia este perto de rachar e de lançar material radioactivo para atmosfera.

Os EUA utilizaram, entre outras coisas, ameaças e espionagem para fazer valer os seus objectivos na conferência sobre o clima em Copenhaga.

Israel queria levar a situação na Faixa de Gaza até “à beira do colapso”.

