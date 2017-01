Valor dos prémios dados a atletas olímpicos e paralímpicos passa a ser o mesmo

Os atletas paralímpicos vão passar a receber o mesmo valor que os jogadores olímpicos em prémios equivalentes. Até agora, o valor dos prémios atribuídos a atletas paraolímpicos correspondia apenas a metade do valor monetário atribuído aos atletas olímpicos.

A situação, agora considerada “inaceitável” pelo gabinete do Provedor de Justiça, havia já sido denunciada em 2015 junto do secretário de Estado do Desporto e da Juventude, para que a discriminação fosse corrigida. À data, a Secretaria de Estado comprometeu-se a avaliar a prática, para que os dois regimes fossem aproximados. O resultado foi participado esta terça-feira, através de um comunicado enviado pelo Provedor de Justiça.

“Com a aprovação da Lei do Orçamento de Estado para 2017 eliminou-se totalmente a discriminação dos atletas paralímpicos quanto ao valor dos prémios desportivos”, assinala o gabinete do Provedor de Justiça, no que considera ser “uma solução positiva do ponto de vista do reconhecimento do valor e mérito dos jogadores paralímpicos e, consequentemente, da observância dos ditames consagrados na Declaração Universal dos Direitos do Homem e na Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência”.

A equiparação dos montantes dos prémios de “reconhecimento do valor e mérito dos êxitos desportivos dos atletas paralímpicos aos [prémios] atribuídos aos atletas olímpicos” ficou consagrada no artigo 95.º da Lei n.º 42/2016, de 28 de Dezembro.

De acordo com o gabinete de assessoria do Procurador de Justiça, a decisão tem efeito imediato e será já aplicada nas próximas competições desportivas.

O PÚBLICO contactou o Comité Paralímpico de Portugal, mas ainda não foi possível obter um comentário.

