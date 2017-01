Desp. Chaves elimina Sporting da Taça de Portugal

O Sporting agudizou nesta terça-feira a crise desportiva que atravessa, ao ser eliminado da Taça de Portugal, depois de uma derrota por 1-0 aos pés do Desportivo de Chaves, no quartos-de-final da competição. Com este desaire, os "leões" ficam agora limitados à luta pelo campeonato.

O golo decisivo, que apurou o Desportivo de Chaves para as meias-finais, foi apontado aos 87', na sequência de um livre indirecto. Patrão (lançado na segunda parte) cobrou a falta sobre o lado direito do ataque e Carlos Ponck, na área, cabeceou de forma exímia para o fundo da baliza de Beto.

Depois do jogo da 17.ª jornada do campeonato, o Sporting voltava a sofrer um golo dos flavienses muito perto do apito final e já não conseguiria responder, ainda que Raul José tenha lançado Castaignos para tentar o empate.

Com o afastamento da Taça da Liga, das provas da UEFA e, agora, da Taça de Portugal, resta aos "leões" o campeonato, prova na qual estão a oito pontos de distância do líder.

