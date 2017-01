Decreto-lei sobre TSU aprovado hoje em Conselho de Ministros electrónico

O decreto-lei que baixa a Taxa Social Única (TSU) em 1,25% para os empregadores durante o ano de 2017 será aprovado ainda esta segunda-feira através de um Conselho de Ministros electrónico.

Após a aprovação do decreto-lei este será enviado também por via electrónica para promulgação do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

O primeiro-ministro, António Costa, tem prevista ainda esta segunda-feira à tarde uma reunião com pelo menos os representantes dos patrões na Concertação Social. Após esta reunião, o diploma deverá ser fechado e circulará por via electrónica entre os ministros para ser aprovado.

O Presidente poderá assim, se o pretender, promulgar o diploma a partir de terça-feira de manhã. Se Marcelo Rebelo de Sousa optar por dar carácter de urgência à apreciação do decreto-lei, a baixa da TSU para os empregadores em 2017 poderá estar promulgada antes da realização do debate quinzenal do Governo na Assembleia da República, agendado para terça-feira à tarde, onde o assunto será certamente debatido.

