Marinha recolhe corpo de tripulante de veleiro alemão na costa de Porto Santo

O cadáver de um homem alemão, de 67 anos, que viajava com outro tripulante num veleiro de pequenas dimensões e fora dado como desaparecido, foi recolhido no sábado à tarde de uma balsa que deu à costa na zona norte da ilha de Porto Santo, na baía do Focinho do Forte.

De acordo com informação da Marinha, o alerta só chegou à Polícia Marítima do Funchal às 16h47, depois de a balsa ter sido avistada por populares, que informaram os Bombeiros Voluntários do Porto Santo e, por sua vez, o comando de busca e salvamento marítimo do Funchal. O corpo acabou por ser removido apenas às 18h30. Não se conseguiu ainda perceber as causas da morte do navegante.

A Marinha identificou o corpo como sendo o de um dos dois tripulantes do veleiro de bandeira alemã Tortuga, cujo desaparecimento já tinha sido “reportado por um familiar do proprietário”, descreve este domingo a Marinha em comunicado.

Com esse aviso informal, e mesmo sem que tenha recebido qualquer alerta ou pedido de ajuda “através dos sistemas de emergência obrigatórios para este tipo de embarcações que navegam em alto mar, foi accionada uma operação de busca”, acrescenta a Marinha. A operação conjunta da Marinha e da Força Aérea envolveu o navio patrulha NRP Tejo, que está em comissão no arquipélago da Madeira, e uma aeronave C-295 do Destacamento Aéreo da Madeira.

Tal como em outros casos de busca e salvamento, a Marinha pediu especial atenção aos navios mercantes que “navegavam em trânsito entre o continente e o arquipélago da Madeira” para poder assegurar que conseguia controlar a maior área de mar possível. “Depois de coberta uma área de patrulha de mais 3000 milhas quadradas, ao longo de três dias de buscas não foram recolhidas evidências que alguma situação anómala pudesse ter ocorrido com este veleiro”, conta a Marinha.

Agora que foi encontrada a balsa salva-vidas, o NRP Tejo voltou às buscas este domingo de madrugada para tentar encontrar o veleiro Tortuga e o seu segundo tripulante.

