PSP que agrediu adepto do Benfica em Guimarães recebeu louvor

O subcomissário Filipe Silva, da PSP de Guimarães, que foi filmado há um ano a bater num adepto do Benfica, à frente dos dois filhos menores do agredido, recebeu um louvor em nome dos bons serviços prestados no policiamento de recintos desportivos. A notícia foi avançada pelo Correio da Manhã (CM).

Acusado pelo Ministério Público (MP) de ofensa à integridade física, falsificação de documentos, denegação de justiça e prevaricação, o agente em causa tem um processo disciplinar pendente e ainda não foi julgado criminalmente, por ter requerido a instrução do processo, depois de ter sido visado pela acusação do MP.

Em causa está um polémico episódio, ocorrido em Maio de 2015, em Guimarães, onde o Benfica jogou para a I LIga e garantiu a conquista do campeonato nacional de futebol. Na altura, um comunicado da polícia resumia o episódio como “uma intervenção policial que resultou na detenção de um cidadão” no “final do jogo, nas imediações do estádio”, mas tudo ficou registado pelas câmaras de televisão.

Segundo o CM, o louvor ao agente, que se mantém à frente da esquadra de investigação criminal da PSP de Guimarães e que voltou a liderar o patrulhamento no estádio D. Afonso Henriques no último jogo da equipa local contra a formação lisboeta, foi publicado na sexta-feira na ordem de serviço do Comando de Braga. Nela se sublinha que os serviços prestados pelo oficial "prestigiam a polícia". Acrescenta o jornal que a decisão está a causar polémica interna.

