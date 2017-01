Liverpool e Manchester United anulam-se

O Liverpool foi a Manchester impôr um empate a uma bola, este domingo, com as duas equipas a ficarem mais longe do Chelsea, no comando da Premier League.

Uma mão na bola de Pogba, aos 27', foi sancionada com o castigo máximo, com Milner a não falhar da marca de penalti. O resultado não sofreu alterações no primeiro tempo, apesar do United continuar a dominar a partida e a criar algumas excelentes oportunidades.

O empate acabou por chegar já aos 84', depois de Rooney ter cabeceado ao poste e Ibrahimovic não ter desperdiçado a recarga. Mas já era demasiado tarde para o United procurar algo mais que a divisão de pontos.

