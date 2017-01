Houve duelo antes da viagem para Argentina

Vítor Lopes e Pedro Lencart serão os representantes de Portugal no Open Amador Sul-Americano e partem amanhã, segunda-feira, de Lisboa para Argentina, onde a prova decorrerá de 19 a 22 de Janeiro, no Martindale Country Club, a cerca de 50km de Buenos Aires. Mas hoje foram adversários defrontando-se num play-off para decidir o vencedor do 1.º Torneio Circuito Allianz, no par-72 do Faldo Course do Amendoeira Resort, em Silves, Algarve. Que foi favorável ao primeiro.

Tinham concluído os 36 buracos regulamentares empatados com 146 pancadas, 2 acima do par, depois de Lencart, que é o campeão nacional apesar de só ter 16 anos, ter anulado uma desvantagem de 5 pancadas para fazendo neste domingo 71 contra o 76 do seu rival do CG Vilamoura, líder no primeiro dia com um 70 que lhe deu então uma vantagem de 3 shots sobre Tomás Melo Gouveia e Tomás Bessa.

Vítor Lopes, vencedor da Taça da Federação em 2014 e n.º 1 no Ranking Nacional BPI em 2015, terminou a prova em grande estilo, pois fez birdie no 18 (par-5) para empatar com Lencart na frente e depois repetiu a dose no primeiro buraco do desempate para conquistar o primeiro torneio da época federativa nacional, naquele que foi o seu quarto título no Circuito Allianz e o primeiro desde que venceu este mesmo 1.º Torneio em 2015, mas na Penina.

O madeirense Carlos Laranja, do CG Santo da Serra, foi terceiro com 150 (76-73), Tomás Melo Gouveia o quarto com 151 (73-77), João Pedro Maganinho o quinto com 151 (76-75) e Tomás Bessa o sexto com 153 (73-70).

O CG Vilamoura conseguiu a dobradinha no arranque da época, já que Joana Mota foi a vencedora nas senhoras: somando 155 (81-74), 11 acima do par, ganhou com duas de vantagem sobre a campeã nacional Joana Silveira (82-75). Leonor Bessa, que liderava no primeiro dia, caiu para o terceiro posto com 158 (79-79) e Rita Costa Marques foi quarta com 162 (83-79).

