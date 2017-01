Fiorentina foi a melhor amiga da Roma na 20.ª ronda da Série A

A quarta derrota da Juventus no campeonato italiano versão 2016-17 aconteceu em Florença, às mãos da equipa de Paulo Sousa. O triunfo por 2-1 da Fiorentina sobre o campeão e líder da prova permitiu à Roma, que cumpriu o seu papel na 20.ª jornada, encurtar para um ponto a desvantagem para os "bianconeri", que têm menos um jogo.

Nikola Kalinic (37') e Milan Badelj (55') colocaram a Fiorentina na frente do marcador, sendo que o melhor que a Juventus conseguiu foi atenuar a derrota, com um golo do inevitável Gonzalo Higuaín, aos 58'.

A "vecchia signora" ficou, por enquanto, retida nos 45 pontos e quem agradeceu foi a Roma. Sob o comando de Luciano Spalletti, a equipa da capital impôs-se no terreno da Udinese, o Estádio Friuli, com um golo solitário de Nainggolan, logo aos 12'. Ainda no primeiro tempo, Edin Dzeko desperdiçaria uma grande penalidade (e a hipótese do 0-2), mas a vitória não fugiria.

A Roma soma agora 44 pontos, manteve a vantagem sobre o terceiro, o Nápoles, em três pontos, e reduziu para um o défice face à Juventus, um das seis equipas da Liga italiana ainda com um encontro por disputar.

