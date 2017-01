Everton vulgariza Manchester City

O Everton cilindrou este domingo em casa o Manchester City, por 3-0, deixando a equipa de Pep Guardiola mais longe do primeiro lugar.

PUB

Romeu Lukaku abriu o marcador para a equipa de Liverpool, aos 34', com Kevin Mirallas a dilatar o marcador ao início da segunda metade (47'). Aos 79', Tom Davies apontou o terceiro da sua equipa, com o jovem Ademola Lookman, de 18 anos, a a encerrar a contagem no último lance do encontro.

Com esta pesada derrota, o City ficou a distantes dez pontos do líder Chelsea.

PUB

PUB