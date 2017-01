Na final, Sock foi mais forte que Sousa

Doze meses depois de ter sido forçado a abandonar a final, devido a um vírus, Jack Sock voltou a Auckland com o objectivo bem definido de conquistar o título. E essa determinação esteve bem patente no derradeiro encontro com João Sousa, decidida em três sets e duas horas: 6-3, 5-7 e 6-3.

Sock, 23.º no ranking mundial, é a melhor esperança do ténis masculino dos EUA no presente para obter conquistar um grande título. O norte-americano de 24 anos já tinha conquistado um título no ATP World Tour, em Abril de 2015 em Houston, mas teve em 2016 o melhor ano, em que derrotou quatro adversários do top 10, esteve em três finais, entre as quais a de Auckland, e conquistou duas medalhas olímpicas no Rio de Janeiro, de ouro em pares mistos e de bronze em pares masculinos.

Sousa (44.º) abriu o encontro com um ás, mas o primeiro break-point foi para o norte-americano, a 2-2, anulado com o segundo ás, a 193 km/h. Mas a 3-3, 15-40, Sousa só conseguiu salvar um, antes de Sock “quebrar” na segunda oportunidade. Muito pressionado pelo norte-americano logo a partir da resposta, em especial no segundo serviço (14 pontos ganhos em 35), Sousa cometeu uma dupla-falta a 3-5 que originou o primeiro set-point, concretizado em mais um erro do português.

Sousa reagiu bem no segundo set e obteve a sua primeira oportunidade de break no terceiro jogo, convertido num erro do adversário, mas o tenista luso não conseguiu evitar o 2-2. Sock pressionou a 5-4, mas Sousa recuperou de 0-30 terminando em grande com um ás no segundo serviço. Confiante, Sousa respondeu bem no jogo seguinte, chegando a 0-40 e obtendo o break na segunda ocasião. E não desperdiçou quando serviu para fechar.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

No set decisivo, Sousa voltou a ser o primeiro a fazer break, para 2-1. Mas Sock voltou a castigar o segundo serviço do português e devolveu o break. Chegados a 4-3, o norte-americano aplicou-se mais nas respostas, obteve o break e concluiu com o serviço no jogo seguinte.

Para Sousa, que em três visitas anteriores a Auckland (2012, 2015, 2016) nunca tinha ganho um encontro, este foi um excelente início de época, e não cedeu qualquer set até à sua oitava final no circuito principal e primeira em hardcourt ao ar livre.

“Foi uma grande semana, joguei cada vez melhor, mas hoje Jack foi melhor. Dá-me muita confiança para o primeiro Grand Slam do ano onde espero jogar a este nível”, admitiu o vimaranense de 27 anos, que conta com dois títulos no ATP World Tour – Kuala Lumpur (2013) e Valencia (2015).

