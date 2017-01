Jéssica e Hélio são os novos campeões em estrada

A 24.ª edição dos Campeonatos Nacionais de Estrada voltou neste sábado a realizar-se na região de Lisboa e teve como cenário o Estádio Nacional — já no concelho de Oeiras —, sendo dominada pelos clubes da capital. Jéssica Augusto, no lado feminino, e Hélio Gomes, ambos atletas do Sporting, foram os vencedores individuais, os “leões” ganharam pela primeira vez a competição colectiva feminina e o Benfica chegou ao quinto título por equipas nos homens.

Em percursos com 10km de extensão, com partida e chegada na pista do Jamor, e com tempo soalheiro mas fresco, as duas corridas tiveram histórias diferentes. E, nas mulheres, logo antes da partida. Depois das ausências de Carla Salomé Rocha e Sara Moreira, entre outras, a corrida viu-se privada de Ana Dulce Félix, que podia chegar ao sexto título na especialidade. A benfiquista esteve no Jamor, mas declarou-se engripada e por precaução não partiu.

Quem partiu logo na frente foram Jéssica Augusto e Catarina Ribeiro, com a primeira a isolar-se antes da metade da corrida, atingindo a meta com mais de um minuto (33m14s a 34m16s) de vantagem sobre a adversária. A especialista de 1500m do Benfica Marta Pen Freitas aproveitou o contexto da prova para ser terceira, com 34m58s, mas o Sporting não deixou hipóteses na classificação de equipas, somando 17 pontos, contra 43 do Recreativo de Águeda e 90 do Grecas, de Vagos.

Nos homens, a corrida foi muito mais equilibrada e, em estreia no evento, o especialista de 1500m Hélio Gomes escapou no quilómetro final para triunfar, com 29m58s. Os fundistas do Benfica ficaram logo seguir, com Alberto Paulo (30m06s) a obter o segundo lugar, Samuel Barata em terceiro (30m07s) e Hermano Ferreira em quarto (30m08s). Na classificação por equipas, os “encarnados” totalizaram 18 pontos, contra 30 do Sporting e 85 do Maia AC.

