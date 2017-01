Estádio da Luz atinge neste sábado os 15 milhões de espectadores

O jogo entre Benfica e Boavista, agendado para este sábado no Estádio da Luz, às 16h, terá lotação esgotada, o que permitirá ao clube atingir os 15 milhões de espectadores desde que o recinto foi inaugurado, a 25 de Outubro de 2003.

Antes do jogo, o Benfica conta com um acumulado de 14.953.910 espectadores no Estádio da Luz, sendo que as maiores assistências na Liga nesta época lhe pertencem.

O derby entre Benfica e Sporting, com 63.312 espectadores, foi o que mais adeptos teve, seguido da recepção das "águias" ao Feirense, com 58.637.



