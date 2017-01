Adeptos do Sporting pedem explicações aos jogadores em Chaves

O empate do Sporting em Chaves, na 17.ª jornada, levou um grupo de adeptos do clube a dirigirem-se ao autocarro do clube, que aguardava o plantel à saída do estádio, para pedir explicações. A polícia estabeleceu um cordão de segurança para evitar uma aproximação dos contestatários e o veículo acabou por se fazer à estrada sem sobressaltos.

"Joguem à bola" e "vocês são uma vergonha" foram algumas das expressões utilizadas, sendo que o presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, tentou apaziguar os ânimos numa conversa directa com os adeptos.

Com este 2-2 frente ao Desportivo de Chaves, o Sporting desperdiçou uma boa ocasião para encurtar a distância para o líder, Benfica. Na prática, no final da primeira volta, os "leões" contabilizam actualmente menos 10 pontos do que em igual período da época passada, resultado que configura a pior prestação desde que Bruno de Carvalho é presidente.

