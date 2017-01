Obras do novo edifício do IPO de Lisboa arrancam em 2018 e custarão 30 milhões

As obras do novo edifício do Instituto Português de Oncologia (IPO) de Lisboa, que arrancam em 2018, vão custar cerca de 30 milhões de euros e permitir reunir num mesmo espaço todos os serviços de ambulatório.

PUB

O IPO de Lisboa e a Câmara Municipal assinam na segunda-feira um protocolo de parceria que vai viabilizar a construção do novo edifício na Praça de Espanha, onde ficarão concentrados vários serviços.

Segundo um comunicado do IPO, a construção do novo edifício está projectada em terrenos que a Câmara de Lisboa cede, ao abrigo do protocolo que será assinado na segunda-feira.

PUB

O edifício ficará em frente à área até há pouco tempo ocupada pelo mercado de feirantes da Praça de Espanha e terá, segundo o IPO, melhores acessos pedonais e viários, que a autarquia vai construir.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

As obras do edifício permitirão garantir o funcionamento do IPO no centro de Lisboa num horizonte de 15 a 20 anos.

O IPO pretende reunir no novo edifício as consultas externas, os serviços de atendimento não programado, central de colheitas, laboratórios, hospital de dia de adultos, meios complementares de diagnóstico e terapêutica, fisioterapia, laboratórios, unidades de gastroenterologia, pneumologia, urologia, dermatologia e ainda a dádiva de sangue.

Fica deste forma resolvido, segundo a instituição, o problema da dispersão de serviços, um dos mais urgentes a resolver.

PUB