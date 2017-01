Sporting em blackout por uma semana

Silêncio, a não ser nos casos em que está obrigado a falar pelos regulamentos da Liga. O Sporting anunciou nesta sexta-feira que “não realizará qualquer tipo de actividade de media da sua equipa principal de futebol profissional, para além do que está regulamentarmente estipulado, voltando a fazê-lo antes do jogo com o Club Sport Marítimo", daqui a uma semana.

O blackout foi anunciado num comunicado do clube de Alvalade, publicado no site oficial.

O clube justifica a medida com o "desrespeito pela instituição e pelos seus sócios e adeptos, por parte de algumas instâncias que regulam o futebol português”.

Este blackout tem “efeitos imediatos e aplica-se já à habitual conferência de imprensa de antevisão de jogos, habitualmente realizada no Auditório Artur Agostinho, no Estádio José Alvalade e que em condições normais, deveria acontecer esta tarde."

Este anúncio surge na véspera do jogo com o Desportivo de Chaves e numa altura em que Jorge Jesus foi suspenso por 15 dias, pela expulsão, já depois do apito final, do jogo contra o Vitória de Setúbal, a contar para a Taça da Liga.

