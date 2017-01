O treinador do FC Porto, Nuno Espírito Santo, está ciente da importância do jogo com o Moreirense, no domingo, tendo afirmado esta sexta-feira, em conferência de imprensa, que os “dragões” não podem voltar a falhar na luta pelo título.

"O desafio que temos é de continuar a ser fortes em casa, fazer do Estádio do Dragão a nossa fortaleza. O nosso objectivo é claro. Não podemos voltar a falhar. Temos que somar os três pontos para continuar a nossa luta", afirmou Nuno Espírito Santo antes da recepção ao Moreirense.

O facto de o FC Porto estar desfalcado não preocupa o treinador, que sem negar um eventual reforço do plantel, manifestou confiança nos jogadores de que dispõe.

As ausências dos lesionados Otávio, Layún e Ruben Neves, bem como do argelino Brahimi ,ao serviço da selecção na Taça das Nações Africanas, reduzem o lote de opções, no qual não constam os dispensados Evandro, Sérgio Oliveira e Adrián López.

"É nossa obrigação potenciar e explorar todo o talento que existe. Tomamos decisões no tempo oportuno. Contamos com quem está para alcançar os objectivos”, vincou.

Nuno Espírito Santo “abandonou” o tema das arbitragens, dizendo ser “tempo de deixar de se falar tanto dos árbitros", reafirmando a esperança de um futuro melhor. "Era bom que o Conselho de Arbitragem assumisse os seus erros. Espero que agora tudo melhore, que haja melhor desempenho e que a arbitragem não seja factor decisivo. Espero que o próximo jogo seja já o reflexo dessa melhoria", reafirmou, recuperando a questão do crescimento da equipa para explicar a instabilidade.

"Muitas vezes a equipa cai em situações que não podemos evitar, seja o desespero ou frustração. O que eu quero é que trabalhem no treino e ganhem confiança para chegar à competição. É um processo de crescimento. Tudo leva o seu tempo", lembrou o treinador do FC Porto.

