Carlos Severino apoia Pedro Madeira Rodrigues na corrida à presidência do Sporting

Carlos Severino, antigo candidato, disse esta sexta-feira que vai apoiar a candidatura de Pedro Madeira Rodrigues à presidência do Sporting, no dia em que apresentou o seu movimento Sporting Campeão.

PUB

"Achámos que podíamos apresentar uma candidatura, mas entendemos que três candidaturas só favorece a actual direcção e nós não queremos isso. Identifico-me com aquilo que disse [Pedro Madeira Rodrigues] e aquilo que ouvi foi o suficiente para perceber que o nosso movimento Sporting Campeão, de que me orgulho de liderar, vai apoiar a candidatura de Pedro Madeira Rodrigues", manifestou.

Na apresentação do movimento, que decorreu num restaurante em Lisboa, Carlos Severino contou com a presença de Pedro Madeira Rodrigues, que não deixou de dirigir algumas críticas à direcção liderada por Bruno de Carvalho, que também já anunciou a sua recandidatura.

PUB

"O Sporting não se pode conformar com o que se passa hoje em dia: ausência de vitórias e com o comportamento absolutamente inaceitável das pessoas que o dirigem. Temos que voltar a reerguer o Sporting. Todos nós, juntos, vamos conseguir ultrapassar esta fase negra, esta fase muito complicada do nosso clube", reiterou.

Paulo Madeira Rodrigues prometeu ainda anunciar a equipa com que pretende ir a votações no dia 4 de Março, bem como o projecto detalhado "que já não existe" no clube. "Vou ter muito orgulho de apresentar no próximo dia 19 uma equipa de grandes sportinguistas com garra, que vão trabalhar em prol do nosso Sporting. Vamos também apresentar ideias, projectos e programas que já não existem no nosso Sporting", explicou.

PUB