Bruno Teles reforça Rio Ave

O Rio Ave garantiu esta sexta-feira a contratação do defesa-esquerdo Bruno Teles, por uma época e meia. O futebolista brasileiro, que representou o V. Guimarães entre 2009 e 2012, chega do Atlético Mineiro, depois de uma experiência de duas épocas e meia nos russos do Krylya Sovetov. No Brasil, Bruno Teles alinhou ainda no Vasco da Gama e Mogi Mirim.

O esquerdino efectuou exames médicos em Vila do Conde e integrou o treino sob o comando de Luís Castro. Bruno Teles considera este regresso a Portugal um "desafio excitante”, num clube que “luta pelos lugares cimeiros”, mostrando-se confiante numa rápida adaptação a um campeonato que conhece bem.

