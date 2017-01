Câmara de Matosinhos quer dar nome de Guilherme Pinto a futura praça no concelho

A Câmara de Matosinhos quer dar o nome do autarca Guilherme Pinto, que morreu domingo vítima de cancro, a uma futura praça, tendo sido apresentada nesta quinta-feira uma proposta nesse sentido.

A proposta apresentada pelo novo presidente, Eduardo Pinheiro, terá ainda de ser aprovada pela Comissão de Toponímia e pela União de Freguesias de Matosinhos e Leça da Palmeira, “mas conta, desde já, com o apoio de todas as forças políticas representadas no executivo municipal”, indica a autarquia em comunicado.

Idealizada pelo próprio Guilherme Pinto, a futura praça, a nascer em Matosinhos-Sul, ficará delimitada pelas ruas de Sousa Aroso, Brito e Cunha e D. João I e contará com um Monumento ao Operário Conserveiro da autoria do escultor Rui Anahory.

“Será a grande praça que Matosinhos nunca teve e que, doravante, poderá ser um local privilegiado de exercício da cidadania”, sublinhava Guilherme Pinto em comunicado na passada semana, dias antes de morrer e já depois renunciar ao mandato, num ato que produziria efeito a 01 de Fevereiro.

Orçada em cerca de 480 mil euros, a construção da nova Praça Guilherme Pinto irá arrancar até ao final do mês, em simultâneo com várias outras obras anunciadas no sábado e que incluem, entre outros, a construção da ligação viária entre as ruas da Estação de S. Mamede e Flor de Infesta, a requalificação da Rua Heróis de França e da Avenida Serpa Pinto e a construção das praças do Freixieiro e do Padrão da Légua.

Também nesta quinta-feira, em reunião extraordinária do executivo, foi aprovada, por unanimidade, a delegação das competências da câmara municipal no presidente Eduardo Pinheiro, bem como a sua designação para a presidência das empresas municipais Matosinhos Habit e Matosinhos Sport.

Para substituir Guilherme Pinto na Assembleia Intermunicipal da Lipor foi designado o vereador da Cultura e Turismo Fernando Rocha.

No novo mapa de funções hoje aprovado, o pelouro do Ambiente, Urbanismo, Planeamento, Fiscalização e Polícia Municipal fica para a vereadora Joana Ferreira e o pelouro dos Recursos Humanos, Educação, Conservação do Espaço Público e Qualidade 100% para o vereador António Correia Pinto.

A vereadora Maria de Lurdes Queirós fica responsável pelo pelouro da Acção Social, Juventude e Protecção Civil, o vereador Tiago Maia com o pelouro do Desporto e o vereador José Pedro Rodrigues com os Transportes e Mobilidade.

