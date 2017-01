Dakar: Paulo Gonçalves sobe a sexto da geral

Hélder Rodrigues (Yamaha) concluiu esta quinta-feira a décima etapa do Dakar, a especial entre Chilecito e San Juan, em sexto lugar, em 5h55m31s. O melhor português do dia terminou a 6m41s do francês Michael Metge, vencedor da etapa, e ascendeu ao 12.º lugar, enquanto Paulo Gonçalves (Honda) foi 10.º e subiu ao sexto posto da geral.

Joaquim Rodrigues (Hero SpeeBrain) concluiu a etapa em 19.º lugar, a 51m10s de Metge, sendo 15.º classificado da geral.

