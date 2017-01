Madeira Rodrigues diz que Jorge Jesus precisa de maior apoio

Pedro Madeira Rodrigues, candidato à presidência do Sporting, garantiu que se for eleito não vai mexer na equipa técnica do clube, pelo contrário: tenciona dar o “suporte de rectaguarda” que Jorge Jesus não está a ter com Bruno de Carvalho. Outros dos objectivos passam por apostar na formação e dar melhores condições fiscais aos jogadores do clube.

Para ser campeão só falta dar apoio à equipa técnica, afirma Pedro Madeira Rodrigues, em entrevista à TSF. Diz que Jorge Jesus “é o treinador do Sporting, tem contrato por mais dois anos” e está convencido que “com uma liderança diferente e com um apoio maior” o actual treinador dos leões pode mesmo fazer com que a equipa conquiste o campeonato.

Para isso, se for eleito, vai aumentar as verbas para a equipa técnica: "Com um orçamento maior, que é aquilo que eu vou dar, acho que podiam ter chegado lá. Estou a falar numa verba à volta dos 50 milhões".

Outra das prioridades de Madeira Rodrigues é apostar na formação, “dar condições para que os jovens se possam afirmar na equipa principal do Sporting”, salientando que é um trabalho de base e que os resultados podem tardar em chegar. Considera que também é importante “saber contratar bem e saber motivar aqueles que lá estão”. “A tal liderança altruísta e motivadora que nesta altura, infelizmente, o Sporting não tem”, atira.

Se for eleito, Madeira Rodrigues promete também lutar para que o quadro fiscal dos jogadores melhore: “A profissão de desportista de alta competição tem de ser equivalente às profissões de valor acrescentado para Portugal, pagando menos IRS para podermos ser mais competitivos".

Na entrevista à TSF, Madeira Rodrigues também acusou Bruno de Carvalho de promover um clima de medo entre os apoiantes em Alvalade. Afirma que a actual liderança está a tentar mostrar que “tem muito apoio” mas diz ter conhecimento de pessoas que foram obrigadas a assinar por Bruno de Carvalho. Pedro Madeira Rodrigues sublinha que a actual liderança está a tentar “manter o poder pelo poder, mesmo sem ideias, sem projectos e sem equipa”.

As eleições estão marcadas para 4 de Março. Na corrida à presidência do Sporting estão Bruno de Carvalho, Pedro Madeira Rodrigues e Carlos Severino, que vai apresentar oficialmente a sua candidatura nesta quinta-feira.

