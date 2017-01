João Sousa nas meias-finais em Auckland

Está a ser um grande início de ano para João Sousa. O tenista português qualificou-se nesta quinta-feira para as meias-finais do torneio de ténis de Auckland.

João Sousa derrotou o holandês Robin Haase (58.º), por 6-3 e 6-2 em 57 minutos, eliminando o tenista que tinha sido autor de uma surpresa na ronda anterior, em que tinha batido o espanhol David Ferrer (21.º).

"Fiz um excelente encontro. Sabia que [Haase] era um jogador que gosta de dominar os encontros. Tinha de ser muito agressivo para mudar esse aspecto. Consegui fazê-lo na perfeição, ser acutilante durante todo o encontro", comentou João Sousa, citado pela sua assessoria de imprensa.

A poucos dias do início do Open da Austrália, que arranca no próximo dia 16, João Sousa (44.º do ranking) vai agora defrontar nas meias-finais o cipriota Marcos Baghdatis (36.º do mundo), que derrotou o checo Jiri Vesely, em dois sets (6-2 e 6-4).

Na outra meia-final, segundo o calendário disponível no site oficial do torneio, defrontam-se os norte-americanos Jack Sock e Steve Johnson.

