João Ramos sofre contratempo competitivo

João Ramos começou 2017 em grande nível, no passado fim-de-semana, no Tile Mountain Classic, do Algarve Pro Golf Tour, no campo Laranjal da Quinta do Lago: no domingo terminou os 36 buracos regulamentares empatado no primeiro lugar com Ricardo Melo Gouveia e só perdeu para o n.º 1 português no play-off.

Na segunda-feira jogou o pro-am do Tile Mountain Classic, mas algo se passava com ele. “Não me estava a sentir bem, estava cansado, tinha qualquer coisa.” Chegou a ponderar não entrar no Duvalay Classic, que começava terça-feira no Quinta do Lago Sul, mas decidiu forçar. “O objectivo era não fazer muita asneira na primeira volta, para depois descansar e recuperar para a segunda”, explica.

Jogou e fez um resultado nada mau de 74 (+2). No entanto, de noite sentiu-se mal e foi a um hospital HPA Saúde. Fez análises, electrocardiogramas e no fim veio saber-se que tem uma virose, com síndrome vertiginiosa. Concluir o torneio na quarta-feira estava fora de questão.

O jogador vai manter-se no Algarve para ver se recupera a tempo de participar no próximo torneio do circuito, o Quinta North Classic, no Quinta do Lago Norte, agendado para sexta-feira e sábado.

As rápidas melhoras, João.

