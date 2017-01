José Mourinho vence Marco Silva na Taça da Liga

E vão nove. O Manchester United somou nesta terça-feira a nona vitória consecutiva e José Mourinho ficou a um pequeno passo de garantir a primeira final como treinador dos “red devils”: na primeira mão das meias-finais da Taça da Liga inglesa, Mourinho derrotou o Hull City, de Marco Silva, por 2-0. Em França, Sérgio Conceição sofreu a primeira derrota ao serviço do Nantes e foi afastado da Taça da Liga francesa, enquanto o Mónaco assegurou a qualificação para as meias-finais, após vencer em Sochaux.

Depois de se estrear com uma vitória na Taça de Inglaterra (2-0 contra o Swansea), Marco Silva voltou a ver o seu Hull City estar em bom plano, mas o treinador português não evitou o primeiro desaire em Inglaterra.

Em Old Trafford, o Manchester United cimentou a boa fase que atravessa — a última derrota foi a 3 de Novembro — e ficou mais perto da final da Taça da Liga, com o triunfo por 2-0. A formação de Manchester marcou o primeiro golo por Mata (56’) e assegurou uma vantagem confortável para a segunda mão quando Fellaini, de cabeça, fez o 2-0, aos 87’.

Em França, Sérgio Conceição e Leonardo Jardim tiveram sortes diferentes. Com quatro vitórias em quatro jogos como treinador do Nantes, Conceição sofreu o primeiro desaire após perder com o Nancy, nos quartos-de-final da Taça da Liga francesa. Já o Mónaco teve de sofrer em Sochaux, mas um golo de João Moutinho, aos 83’, levou a decisão da eliminatória para os penáltis, onde a equipa de Jardim foi mais forte, assegurando o apuramento.

Sem brilho foi o apuramento do Atlético de Madrid para os quartos-de-final da Taça do Rei. A equipa de Diego Simeone foi derrotada em casa pelo Las Palmas (2-3), mas seguiu em frente graças à vitória na primeira mão nas Canárias, por 2-0.

