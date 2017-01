Jorge Jesus suspenso por 15 dias

Jorge Jesus foi suspenso pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) por 15 dias e vai pagar uma multa no valor de 3825 euros, pela expulsão, já depois do apito final, do jogo contra o Vitória de Setúbal, a contar para a Taça da Liga.

De acordo com o quadro dos castigos do Conselho de Disciplina da FPF, o treinador do Sporting recebeu ordem de expulsão por “injúrias contra a equipa de arbitragem no final do jogo”. Jesus fica assim de fora do banco leonino na dupla jornada em Chaves, a contar para o campeonato e Taça de Portugal, no próximo sábado e no próximo dia 17, respectivamente.

O técnico do Sporting foi expulso já depois de terminado o polémico jogo no Bonfim, no qual os “leões” foram eliminados da Taça da Liga através de um penálti assinalado já nos descontos, e que daria o segundo golo aos sadinos. O Sporting perdeu o encontro por 2-1, e o empate bastava para que a equipa de Alvalade seguisse em frente na competição.

Jorge Jesus falhou já o jogo frente ao Feirense em Alvalade. Assim, o regresso ao banco acontecerá no encontro frente ao Marítimo, no dia 21 deste mês.

