Petit e Tondela acertaram mesmo a rescisão

O Clube Desportivo de Tondela informou, em comunicado, que aceitou a pretensão de Petit, que deixa de ser o treinador principal da equipa de futebol, “com efeitos imediatos”, explica o clube que é último classificado da I Liga.

A direcção do Tondela aceitou com “alguma resistência e ponderação” o pedido de demissão de Petit, que deixou o cenário em aberto no final da derrota com o Arouca (1-2), no passado fim-de-semana, para a 16.ª jornada do campeonato. O antigo internacional português reagiu assim à sequência de maus resultados, que deixam o Tondela como o “lanterna-vermelha” da I Liga.

Petit assumiu o comando técnico do Tondela precisamente na mesma posição em que agora deixa o clube: 18º lugar. A ligação entre o treinador português e o clube beirão começou há 13 meses, tendo ajudado a assegurar a permanência do Tondela na I Liga em ano de estreia. Após ter garantido a continuidade do clube no principal campeonato, Petit renovou o contrato com o Tondela por duas épocas, até 2018.

O Tondela referiu ainda, no comunicado, que Petit “será sempre um orgulhoso auriverde" e não falou no seu substituto.

