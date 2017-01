Sporting aproveita deslizes de Sp. Braga e FC Porto

O Sporting aproveitou neste domingo os deslizes do Sp. Braga e do FC Porto para recuperar dois pontos aos dois adversários, após a 16.ª jornada da Liga. Em Alvalade, os "leões" arrancaram a todo o gás frente ao Feirense, mas acabaram por permitir uma reacção no segundo tempo e sofrer mais do que seria expectável, triunfando por 2-1.

PUB

Bas Dost inaugurou o marcador aos 5', após uma excelente assistência de Joel Campbell, e o holandês voltou a marcar aos 17', aproveitando um bom passe de ruptura de Alan Ruiz.

O jogo corria de feição ao Sporting, mas a reacção do Feirense no segundo tempo complicou a tarefa aos liboetas. Aos 61', Platiny aproveitou um erro de marcação na área "leonina" para fazer o 2-1 e, mais tarde, um erro de Beto na reposição da bola causou alguns calafrios aos sportinguistas.

PUB

Os anfitriões responderam de seguida, com Bryan Ruiz praticamente isolado a tentar o chapéu a Vaná, sem sucesso. E ainda viram Elias (que entrou na primeira parte a render o lesionado Adrien) ser expulso, com o segundo cartão amarelo já em tempo de compensação.

PUB