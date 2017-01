Ronaldo ganha prémio da FIFA, diz jornal espanhol

Cristiano Ronaldo vai ganhar o primeiro de melhor jogador do ano, que será atribuído nesta segunda-feira pela FIFA. A garantia é dada pelo jornal desportivo espanhol Marca, que antecipa uma votação favorável ao português em detrimento de Lionel Messi e Antoine Griezmann.

Com o título europeu de selecções com Portugal e de clubes com o Real Madrid, Ronaldo é o grande candidato a mais um troféu atribuído pelo organismo que tutela o futebol mundial, ele que já ganhou a Bola de Ouro, prémio atribuído pela revista France Football.

A Marca não adianta quem irá vencer o prémio de melhor treinador, mas assegura que a distinção não irá para Zinedine Zidane, o que abre boas perspectivas ao seleccionador português Fernando Santos, que é um dos três nomeados, tal como Claudio Ranieri, campeão inglês com o Leicester em 2016.

