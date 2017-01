Nuno Espírito Santo: "Temos de levantar-nos rapidamente"

Nuno Espírito Santo, treinador do FC Porto

"Recuperámos a solidez defensiva e produzimos muito, mas sabemos que no jogo há momentos determinantes e um deles é a eficácia. Se tivéssemos aproveitado, no início do jogo, uma das oportunidades claras que tivemos, tudo mudava. Temos de trabalhar bastante para que não voltemos ao problema que tivemos anteriormente. A produção é suficiente para ganhar. Lançámos o Varela no final porque precisávamos de largura e já tínhamos dois avançados. Estamos dois pontos mais longe do líder e isso afecta-nos, mas temos de levantar-nos rapidamente".

Vasco Seabra, treinador do Paços de Ferreira

"Pontuámos contra uma excelente equipa. Na primeira parte, o FC Porto teve duas oportunidades de golo, mas na segunda parte reajustámos e em termos defensivos estivemos bem e o FC Porto só teve remates simples, de fora da área, que não fizeram com que o nosso guarda-redes fizesse uma grande defesa. Em termos ofensivos, não conseguimos estar no meio-campo contrário com a qualidade que queríamos, mas é este o caminho. Sentimos que o grupo está confiante. Vamos ser uma equipa vencedora e, em casa ou fora, o Paços vai jogar para ganhar".

