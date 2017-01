Benfica não admite que o metam no barulho das arbitragens

Imune ao “barulho” em que se viu directamente implicado, na sequência da onda de contestação levantada por FC Porto e Sporting em torno da arbitragem, o Benfica concentra todas as energias em torno do compromisso deste sábado, em Guimarães, com Rui Vitória confiante e sereno em mais um regresso ao D. Afonso Henriques.

Focado nas questões do jogo e no prazer que representa rever a família vitoriana, o treinador do Benfica abre um parêntesis para refutar a ideia de que o tri-campeão nacional obtém um tratamento privilegiado em matéria de arbitragem.

Vitória exige respeito pelo trabalho e mérito dos seus jogadores: “Não posso deixar passar em claro esta questão. Não aceito nem admito que ponham em causa o mérito do Benfica. Não aceito que se queira branquear o nosso trabalho, nem que nos metam nesse barulho. Há é um enorme mérito”, declara, avisando que será sempre voz activa em defesa dos jogadores, os mesmos que se apresentarão em Guimarães com o único objectivo de vencer um Vitória “organizado” e “recheado de bons avançados — aliás ainda ficarão alguns de qualidade de fora”, apesar da ausência do líder dos melhores marcadores, o maliano Marega, que rumou à CAN, a disputar no Gabão.

Em matéria de atacantes, Rui Vitória prescindiu, aliás, de Jiménez. Pretendido na China, o avançado mexicano não consta da convocatória, apesar de não estar referenciado pelo departamento clínico do clube, ao contrário dos lesionados Celis, Grimaldo e Eliseu. Júlio César e Salvio regressam aos eleitos e Rui Vitória garante possuir “soluções” e diferentes combinações de ataque, mantendo a questão de uma possível titularidade de Jonas numa zona cinzenta.

Não muito longe de Guimarães, em plena perseguição do líder, o FC Porto procura exorcizar o fantasma da arbitragem enquanto prepara uma abordagem “sólida” ao verdadeiro desafio que representa a deslocação a Paços de Ferreira, em pleno rescaldo da eliminação na Taça da Liga, após jogo conturbado. Enquanto o FC Porto se demarca e condena — em comunicado oficial — as ameaças feitas ao árbitro Artur Soares Dias, Nuno Espírito Santo enaltece a postura do trio dispensado em nome de “novas dinâmicas”, elogiando o profissionalismo “exemplar” de Evandro, Adrián López e Sérgio Oliveira. O treinador portista apela ainda à solidez, um dos pilares do “dragão” na sequência de sete jogos sem sofrer golos, a reposicionar a equipa na luta pelo título.

Agora, com um registo de quatro jogos a sofrer golos, o FC Porto testa novas soluções ao mesmo tempo que está privado de Brahimi, Danilo e dos lesionados Layún, Otávio e Kelvin. A boa notícia prende-se com o regresso de André Silva à competição. Tudo numa altura em que a janela de transferências promete dar que falar.

