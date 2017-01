Carlos Severino volta a ser candidato à presidência do Sporting

Carlos Severino, antigo director de comunicação do Sporting, anunciou esta sexta-feira a sua candidatura à presidência dos “leões”. Com este antigo dirigente, são agora três os candidatos às eleições do clube de Alvalade, que irão decorrer no próximo dia 4 de Março.

“Decidi aceitar o repto de muitos sportinguistas para assumir a liderança do ‘Sporting Campeão’ – Movimento Eleitoral Sportinguista”, justificou Severino na sua página do Facebook. A apresentação oficial da candidatura terá lugar no próximo dia 12 de Janeiro, pelas 20h, em Moscavide.

O ex-responsável pela comunicação “leonina”, que já concorreu às últimas eleições de 2013, irá disputar o acto eleitoral com o actual presidente, Bruno de Carvalho, e com Pedro Madeira Rodrigues.

